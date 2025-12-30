Conte, la parola come scudo: la sua strategia comunicativa si fonda su tre pilastri

vedi letture

La comunicazione di Antonio Conte non è mai casuale. Lo sottolinea Tuttosport, analizzando il modo in cui il tecnico utilizza le conferenze stampa come una vera arma. Frasi dirette, a volte spiazzanti, studiate per spostare la pressione sugli avversari e blindare lo spogliatoio del Napoli. Secondo il quotidiano, il “codice contiano” si fonda su tre pilastri: allontanare le responsabilità dalla squadra, deviare l’attenzione mediatica e neutralizzare le provocazioni esterne. In quest’ottica vanno lette anche le parole post-Cremonese, quando Conte ha citato Juventus, Milan e Inter come club più strutturati.

Un messaggio solo in apparenza sorprendente per una squadra con lo scudetto sul petto e una Supercoppa appena vinta. In realtà, è una mossa collaudata: Conte si veste da underdog per alleggerire la testa dei suoi giocatori e tenere il Napoli dentro la corsa scudetto, nonostante infortuni e difficoltà. Una strategia già vista e vincente nelle sue esperienze passate.