Lukaku, Repubblica: "Non è pronto, con terapia conservativa serve pazienza”

"Resta invece ancora un rebus il completo recupero di Romelu Lukaku, che aveva provato a bruciare le tappe andando in panchina in Arabi Saudita nelle due sfide della Supercoppa Italiana". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Ma al rientro alla base Big Rom è sparito di nuovo dalla scena, venendo escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di domenica scorsa a Cremona.

Il bomber non è ancora pronto ed è molto probabile che salti pure la prossima gara. A Castel Volturno si naviga a vista e nemmeno Conte si è sbilanciato sulla sorte del suo pupillo, ko dalla vigilia di Ferragosto per un infortunio muscolare assai grave. Il giocatore aveva preferito evitare in estate l’intervento chirurgico e ha optato per una terapia conservativa, che impone pazienza".