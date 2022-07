Kim scalpita: la data del possibile esordio in maglia Napoli

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il 31 luglio (in cui è fissata l'amichevole col Maiorca) può essere il giorno per l'esordio in maglia Napoli di Kim Min-Jae, nuovo acquisto azzurro chiamato a raccogliere l'eredità di Kalidou Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Kim si è allenato appena due volte, mercoledì da solo e ieri in gruppo. Interamente: ottimo segno, sì. Domenica, tra l'altro, è in programma la seconda amichevole del ritiro di Castel di Sangro: ancora al Patini, con gli spagnoli del Maiorca. E ciò significa che di questo passo il gigante d'Oriente potrebbe-dovrebbe anche giocare uno spezzone. Del resto il campionato comincia a Ferragosto, mica tra un mese: il tempo stringe. E Kim scalpita".