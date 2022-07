Koulibaly come Higuain? C'è una differenza che favorisce il Napoli

Koulibaly piace ma il Napoli non è disposto a trattare, accadde anche per Higuain ma in quel caso c’era la clausola rescissoria.

La Juve in pressing su Koulibaly, ma il rischio di un nuovo caso Higuain dovrebbe essere scongiurato in quanto non c'è una clausola rescissorria nel contratto del senegalese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ci sono il Bayern Monaco e il Chelsea e se l’operazione dell’olandese andasse in porto la Juventus dovrebbe sostituirlo. Koulibaly piace ma il Napoli non è disposto a trattare, accadde anche per Higuain ma in quel caso c’era la clausola rescissoria. Kalidou non sta spingendo per andare a Torino; nei mesi scorsi ha avvertito l’attrazione per l’ipotesi Barcellona, guarda al mercato della Premier dove c’è il Chelsea che ha perso Rudiger.

Gli incontri fanno parte del calciomercato, la Juventus ha sondato il terreno, si è informata anche per Milenkovic della Fiorentina, sta guardando anche ad altri eventuali sostituti di De Ligt come Kimpembè del Psg o Gabriel dell’Arsenal."