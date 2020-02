Koulibaly, superato il primo problema grave in carriera: col Lecce sarà titolare

Kalidou Koulibaly è da considerare a tutti gli effetti la stella del Napoli e, probabilmente, l'uomo più appetito sul mercato. Oggi tornerà in campo quasi due mesi dopo l'ultima volta, in estate poi sarà complicato tenerselo ancora stretto. Nel suo contratto, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, è prevista una clausola di risoluzione da 150 milioni di euro valevole solo per l'estero, dopo il rinnovo di contratto che ha portato il suo stipendio a sfiorare i 7 milioni di euro a stagione, considerando anche i bonus.

RECUPERATO - Due estati fa il Manchester United ci provò con una offerta da 106 milioni di euro, rigettata al mittente da Aurelio De Laurentiis. E adesso il Napoli spera di averlo recuperato fisicamente, come racconta il quotidiano: "Lo staff medico si è occupato con estrema attenzione della distrazione di primo grado al bicipite femorale destro di Koulibaly, ha predicato prudenza sul suo rientro in campo in virtù della sua esplosiva struttura fisica e visto che si trattava del primo complesso problema muscolare della sua carriera".