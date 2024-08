Kvara, a fine mercato l'incontro per il rinnovo: le cifre sul tavolo

. Le parti si riaggiorneranno a fine mercato, ma il club azzurro ha già proposto un rinnovo a scalare dal 2027 al 2029

Il prossimo appuntamento tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per il rinnovo di contratto è in agenda dopo la fine del mercato, probabilmente nel mese di settembre. Lo assicura il Corriere dello Sport spiegando che il peggio è alle spalle dopo l'apparente rottura messa in luce durante l'ultimo Europeo in Germania.

Ed è proprio in Germania, con il blitz di De Laurentiis e del ds Manna, che la trattativa è entrata nel vivo in maniera decisa, anche se ancora senza una soluzione definitiva. Le parti si riaggiorneranno a fine mercato, ma il club azzurro ha già proposto un rinnovo a scalare dal 2027 al 2029, partendo da una base di circa 5 milioni con i bonus che negli anni supererà i 7 milioni.