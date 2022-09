Kvara e Simeone: 25 mln in due, con la forza di imporsi in uno stadio di stelle

Sono i volti del Napoli che comanda la classifica (con l’Atalanta), quelli che non ti aspetti, pronti via, che possano fare la differenza

Metti una sera alla Scala di Milano un georgiano e un argentino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la prestazione dei due attaccanti azzurri contro il Milan: "Kvaratskhelia e Simeone: 25 milioni in due, con la forza di imporsi in uno stadio di stelle, dove l’attenzione è tutta concentrata sulla classe di un belga, giovane come loro, di nome De Ketelaere che, da solo, ne è costato dieci in più.

Sono i volti del Napoli che comanda la classifica (con l’Atalanta), quelli che non ti aspetti, pronti via, che possano fare la differenza. Diversi, per ruolo e per caratteristiche: la freddezza e la fantasia al servizio di una squadra che insieme a loro ragiona, diverte. E vince anche".