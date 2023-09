Kvaratskhelia in ripresa, ma quotidiani divisi: "Tra i migliori, ma non segna più..."

In ritardo quando c'è da chiudere l'azione sul secondo palo e con il pulsante del dribbling inceppato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In ritardo quando c'è da chiudere l'azione sul secondo palo e con il pulsante del dribbling inceppato. In un momento di poca fiducia Khvicha Kvaratskhelia prova a ritrovarla col gol, che cerca per tutta la gara soprattutto con le conclusioni da fuori. Almeno crea qualcosa, ma è ancora troppo poco. Mezzo punto in più lo guadagna nel finale mettendo in mezzo il pallone che vale il rigore per il Napoli. "Non il miglior Kvara, ma il migliore dei suoi per iniziative: due conclusioni, la discesa del rigore, un senso costante di pericolo. Certo, non segna più...", scrive La Gazzetta dello Sport. "Non salta l’uomo: è già stato detto!? Ma gli hanno costruito gabbie dalle quali si esce con gli appoggi e l’uno-due. Quando sta scaldandosi, e riesce a scappare - mettendoci del suo sul rigore - Garcia lo toglie", è invece la lettura del Corriere dello Sport con tanto di frecciatina all'allenatore.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 6,5