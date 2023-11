Kvaratskhelia-Mazzarri, incontro inedito: non si erano mai incrociati prima

Il nuovo tecnico si chiama Walter Mazzarri e quello che andrà in scena oggi al centro sportivo di Castel Volturno è il primo incontro con Kvara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo tecnico si chiama Walter Mazzarri e quello che andrà in scena oggi al centro sportivo di Castel Volturno, al rientro dopo gli impegni con la Georgia, sarà il primo incontro in assoluto tra lui e Kvara. Mai neanche da avversari contro: inedito totale. L’ultima scena di Khvicha con Rudi, prima della sosta al Maradona con l’Empoli (di cui sopra), è stata francamente sorprendente. O inspiegabile: Kvaratskhelia in panchina, fuori dai titolari. Lo scrive il Corriere dello Sport.