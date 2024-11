Kvaratskhelia o Neres contro il Torino? La decisione di Conte

Si comincia a parlare della formazione che Conte ha in mente di schierare domenica a Torino. Il dubbio è sulla corsia mancina, per molti quotidiani. Kvaratskhelia o Neres che sta avendo poco spazio?

La prima risposta arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il tecnico azzurro avrebbe deciso di confermare gli stessi undici visti contro la Roma, confermando anche Khvicha Kvaratskhelia, che è stato in ballottaggio con David Neres. Conte vuole dare fiducia al georgiano, da cui si aspetta una risposta importante in campo. Mancherà solo Pasquale Mazzocchi, infortunato, che starà fuori per i prossimi impegni".