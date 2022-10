L'abbondanza è una risorsa: così Spalletti alternerà Osimhen con Simeone e Raspadori

Victor Osimhen sta per rientrare e andrà a riaggiungersi ad un reparto che sta facendo benissimo con Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Victor Osimhen sta per rientrare e andrà a riaggiungersi ad un reparto che sta facendo benissimo con Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Un problema? No, una risorsa seconda il Corriere del Mezzogiorno: "Simeone è l’alternativa naturale a Osimhen, Raspadori è un po’ un jolly, può fare l’attaccante centrale, partire da sinistra o condividere l’attacco con Osimhen nel 4-2-3-1. Giocando spesso ogni tre giorni, probabilmente Spalletti gestirà le forze, valuterà la scelta più opportuna anche per le caratteristiche dell’avversario. Non è una missione facile ma l’abbondanza è la risorsa giusta per avere continuità".