L'allarme del Cdm: "Scudetto, vernice su muri e monumenti rischia di fare danni incalcolabili"

Da giorni in città si celebra il futuro scudetto, al centro storico ad esempio ci sono già scale colorate di tricolore e monumenti già imbrattati con l'azzurro e il bianco. Lancia l'allarme il Corriere del Mezzogiorno: "Il motivo dell’allarme è chiaro: Napoli va salvaguardata. La vernice sui muri e sui monumenti rischia di fare danni incalcolabili che nessuna festa scudetto può giustificare. Considerata l’elevata temperatura con cui alcune frange di tifosi affrontano eventi del genere, corriamo il serio il rischio di vedere Napoli dipinta di azzurro.

Per questo bisogna evitare che i vandali (o, peggio ancora, chi ha qualche conto da regolare e sta aspettando il momento più propizio per mettersi all’opera) approfittino del clima di festa per perpetuare sfregi al patrimonio fragile e antico della città".