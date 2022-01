L'analisi del CdS: "Juventus al ribasso. Non è più un'avversaria per lo scudetto"

È una "Juve al ribasso", quella uscita con le ossa rotte dalla Supercoppa e che annaspa nella lotta per il quarto posto in campionato. I bianconeri - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - "non sono più un avversario". Non per l'Inter, che deve guardarsi da altre squadre - Milan, Napoli e Atalanta - per lo Scudetto. E se forse Marotta non era un genio, con Conte prima e Allegri poi s'era creata un'alchimia straordinaria: "Maurizio Arrivabene che è stato calato dall’alto (di un altro mondo) e Federico Cherubini (salito dal basso) riusciranno a riproporla?", si interroga il quotidiano.