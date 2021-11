L'analisi del CdS: "Serie A divisa in 3: Napoli top con le big, Juve flop con le piccole"

"Serie A divisa in 3: Napoli top con le big, Juve flop con le piccole" scrive il Corriere dello Sport che ha analizzato l'andamento delle big dopo le prime 12 giornate. Una Serie A spaccata in 3: nel primo si gioca per scudetto ed Europa, nel secondo per togliersi qualche soddisfazione e crescere di livello, nel terzo per la salvezza. Il Napoli la migliore negli scontri diretti, il Milan la migliore con le squadre di seconda fascia. La Juventus invece è quella che fa fatica contro le medio-piccole. Problemi con le big per Roma, Atalanta e Fiorentina.