L'annuncio della Gazzetta: "Emergenza finita, tre rientri col Venezia"

Ottime notizie per Antonio Conte in vista della gara di domenica contro il Venezia. Secondo La Gazzetta dello sport oggi in edicola, l’emergenza infortuni sta per finire. Per la prossima partita, infatti, sono pronti a tornare Anguissa, Neres e anche Mazzocchi, tutti a disposizione dell’allenatore per l’ultima gara prima della sosta per le nazionali.

Toccherà poi a Conte decidere in chiave scelte dal primo minuto, ma la bella notizia è che la rosa diventa sempre più ampia e che aumentano le scelte per Conte tra formazione titolare e cambi a gara in corso. Nelle ultime partite l'allenatore del Napoli aveva fatto di necessità virtù col 3-5-2 e l'exploit di Gilmour e Raspadori. Ora sarà difficile togliere entrambi dalla squadra titolare. Vedremo quali saranno le decisioni di Conte per la sfida di domenica alle 12.30.