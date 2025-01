L'attimo in cui Kvara si è allontanato sempre di più dal Napoli: c'entra Neres

vedi letture

"La palla in verticale, la sponda di Lukaku, il recupero, lo sprint, il dribbling, la finta, il tiro. In ogni attimo dell'ultimo gol di David Neres contro la Fiorentina c'è la sabbia dentro la clessidra che va più veloce definendo i contorni di una storia agli sgoccioli: in quel gesto che ha confermato un sospetto, Kvaratskhelia s'è allontanato ancora di più dal Napoli. Lui non c'è ma al Franchi la luce non si è spenta. Il Napoli brilla e lo fa con la nuova stella che gioca a sinistra ma anche a destra". Lo scrive il Corriere dello Sport. Una sorta di staffetta.