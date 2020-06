L'editoriale del CdM: "Sarri a un bivio, il rapporto con la Juve mostra già le prime crepe"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava parla così della sfida di domani sera contro la Juventus per la finale di Coppa Italia: "La Juventus ha maggiore pressione: Maurizio Sarri è quasi a un bivio e il trofeo sarebbe linfa per rinverdire un matrimonio che già mostra le prime crepe. Il Napoli ha dalla sua la forza di un collettivo al quale Rino Gattuso ha restituito dignità e senso compiuto. Ha l’energia e la leggerezza di un gruppo che vuole vincere ma sul quale non grava l’obbligo di vincere".