L'editoriale del CdM: "Gattuso mette a tacere facili ambizioni da numeri primi"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Rino Gattuso mette a tacere le facili e scontate (in questa fase) ambizioni da numeri primi. E così mentre nelle orecchie dei tifosi rimbombano ancora le promesse degli anni passati («questo è l’anno giusto»; «il secondo posto non basta più»; o ancora «adesso vogliamo vincere») ci pensa l’allenatore e campione del mondo da giocatore a rimettere le cose al posto giusto, a dispensare realismo e non fanatismo, con saggezza e intelligenza: miglioriamo il settimo posto, riconquistiamo la Champions. Stavolta il Napoli lo battezza dall’inizio, gli azzardi possono rivelarsi pericolosi, soprattutto se la stagione scorsa si è chiusa al settimo posto. E probabilmente visto il momento disastroso in cui a Rino è toccato prendere le redini della squadra, neanche ci avrebbe scommesso".