L'editoriale del CdM: "Gattuso ripete alla squadra una frase di Allegri"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Pazienza, basta che arriviamo a undici e scendiamo in campo. Ripete spesso questa frase, Rino Gattuso. Prendendola in prestito da un collega autorevole, che quando la pronunciava, fino a fargliela entrare nella testa, era il suo allenatore. Massimiliano Allegri ha vinto tanto e più di Gattuso, il suo mantra oggi può tornare utile in casa Napoli. A Cagliari Rino riparte esattamente come aveva lasciato senza il perno in difesa (Koulibaly) e orfano di mezzo attacco (fuori sia Osimhen che Mertens). In più c’è soltanto la motivazione di Fernando Llorente, chiamato in causa per pochi minuti con il Torino e adesso rientrato mentalmente nel gruppo squadra. Due sconfitte e un pareggio, sfatato anche il piccolo record di aver battuto tutte le piccole, il Napoli ha cinque gare prima della Supercoppa con la Juventus in cui deve far valere la forza degli undici, quella appunto di cui parlava Allegri".