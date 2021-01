L'editoriale del CdM: "Gattuso sta mandando dei messaggi in codice"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Gli sfoghi di Gattuso vanno sempre interpretati, al di là della chiarezza del linguaggio: il senso lo si comprende perfettamente, ma è legittimo chiedersi a chi siano destinati e perchè. I social, le radio, i siti internet sono strumenti con i quali tutti conviviamo (a giusta o a cattiva ragione) da decenni. Sono il segno dell’evoluzione dei tempi, la frontiera della comunicazione moderna. Ed è anche normale che le nuove generazioni (che nella vita facciano o meno i calciatori) ci abbiamo così tanta confidenza. E Gattuso questo lo sa bene. Allora, perchè puntare l’indice sui telefonini sempre accesi dei suoi ragazzi e spostare così l’attenzione dal campo ai social? Un motivo dev’esserci, al di là del tentativo, legittimo, di «cambiare argomento» rispetto alle prestazioni deludenti. Gattuso sta mandando messaggi in codice, evidentemente. Esasperato dal clima eccessivamente critico che si respira in città, dalle opinioni da bar sport che, come sempre, non perdonano nulla all’allenatore prima ancora che ai calciatori, tenta di costruire una bolla".