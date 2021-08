L'editoriale del CdS: "Da Sarri a Insigne, il braccio di ferro di ADL e la coabitazione da separati"

"Se il braccio di ferro fosse una disciplina olimpica, l’Italia sarebbe tornata da Tokyo con undici medaglie d’oro e un campione in più: Aurelio De Laurentiis". A scriverlo è il giornalista Alessandro Barbano in un editoriale per il Corriere dello Sport: "Il presidente azzurro è uno specialista del non mollare mai. La sua tenacia alla lunga fiacca la resistenza dell’avversario, ma la vittoria talvolta ha un prezzo non previsto. È accaduto con Sarri, poi due anni fa con gli azzurri ammutinati. E adesso la storia si ripete con Insigne. Il capitano chiede quattro anni di contratto all’attuale stipendio di 5 milioni netti. DeLa non sembra disposto a offrirgliene più di tre a 4 milioni. L’accordo mancato non produrrà un divorzio immediato, ma una coabitazione coatta tra separati per almeno dieci mesi, dopo i quali Lorenzo sarà sciolto da ogni vincolo.