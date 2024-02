L'editoriale del Cds: "Napoli super-provinciale vince solo con le piccole"

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Alessandro Barbano commenta così la prova di Milano

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Alessandro Barbano commenta così la prova di Milano: "Mazzarri avvista la parte bassa della classifica. Altro che Europa! Eppure le prova tutte, pur di spezzare l’incantesimo di un Napoli super provinciale che vince solo con le piccole. Non è un bello spettacolo per chi porta lo scudetto sul petto. Soprattutto perché qualunque sortilegio tattico, e perfino i nuovi arrivi del mercato invernale, non rimettono in equilibrio un’alchimia che si è spezzata. Il Napoli che esce da San Siro al nono posto, appena tre punti sopra il Torino, può ancora pensare di aggrapparsi al salvatore nigeriano in arrivo dalla Coppa d’Africa.

E sperare che tra i suoi pensieri ci sia il futuro del Napoli più del suo personale. In fondo è questa l’illusione che resta. E bisogna che basti a passare ‘a nuttata…".