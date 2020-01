L'editoriale di Corbo: "In conferenza Gattuso ha teso un tranello a Sarri"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo elogia Gattuso per la vittoria del Napoli sulla Juve: "Gattuso non ha certo copiato Sarri, i suoi erano diplomatici elogi della vigilia, magari un tranello teso al collega primo in classifica.Il Napoli ha giocato come doveva e poteva per vincere. Con pragmatismo. Sarri ha caricato l’attacco, sacrificando i suoi pregiudizi sulla coesistenza di Ronaldo, Dybala e Higuain. Li ha schierati tutti e tre. Si sarà pentito. Perché Gattuso gli fa trovare un 4-3-3 convertito nel più ordinato 4-5-1 con il solo Milik in avanti. Avrà ricordato con rammarico l’ex artigiano toscano le partite più infelici, quando il suo Napoli andava a sbattere contro le difese più arroccate. Il calcio è senza memoria. Solo un giorno prima Gattuso si è vantato di aver tentato spesso di imitare Sarri. In un rispettoso esercizio di “copia e incolla”. Nel giro di una notte, ha cambiato idea? Con una squadra rifiorita nella preparazione atletica, ha potuto mandare i suoi a marcare stretto".