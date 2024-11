L'editoriale di Corbo: "Meret portiere rivelazione, da valutare meglio anche in Nazionale"

"Passa come in un cerchio di fuoco senza bruciarsi. Lascia all’Inter e al campionato l’immagine di una squadra che può lottare per lo scudetto, non solo per la qualificazione Champions".

Così Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica post Inter-Napoli: "Il gol malamente sprecato da Simeone negli ultimi secondi mette a tacere anche l’Inter, che ha dato tanto, ma non tutto per il suo lunatico attacco, ed aveva rischiato di avere troppo per quel rigore discusso e sbagliato, errore che rende giustizia ad un Napoli coraggioso e quadrato. La sua icona diventa Meret, portiere rivelazione, da valutare meglio anche in Nazionale. Il Napoli non è mai sparito dalla gara, si è dato la prima scossa osservando la classifica".