L'editoriale di Corbo: "Napoli ha ritrovato credibilità e si giocherà lo scudetto fino alla fine"

Elogi al Napoli da parte di Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Applausi del pubblico alla squadra scivolata dal primo al terzo posto. Nella lodevole reazione dei tifosi si legge la più importante conquista del nuovo Napoli: la credibilità. Il lavoro di Spalletti e l’impegno dei giocatori schierati sabato sera meritano fiducia, quindi rispetto. Sono stati sconfitti dopo aver sfiorato la vittoria con l’Atalanta, la più europea delle formazioni italiane per quella forza fisica che ne esalta la continua osmosi di ruoli. È il pregio che rende aggressivi e inafferrabili i suoi. Un club esemplare che chiede ora le carte per giocarsi lo scudetto in un giro a quattro. Con Milan, Inter e Napoli".