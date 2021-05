L'editoriale di Corbo: "Osimhen bomber sgrammaticato, ma non è un acquisto come tanti"

"Il Napoli si convince di aver indovinato un colpo per il suo futuro". Victor Osimhen comincia a convincere per davvero. Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, elogia il bomber nigeriano dopo l'ottima prestazione col Cagliari: "Non è un acquisto come tanti. Nelle sue anomalie di bomber coraggioso, possente e ancora un po’ sgrammaticato, Osimhen dà alla squadra tutto il furore del gigante che sa sognare e anche donare.

Dopo tredici minuti è già in rete. La sua forza si rivela meglio nella ripresa quando supera d’impeto in un duello fisico in velocità l’attrezzato Godin. Lo lascia a terra per segnare con un dolce pallonetto. C’è da valutare la pressione sull’altro colosso Godin, il dubbio c’è, può aver deciso bene l’arbitro Fabbri ad annullare, ma è fuor di dubbio la potenza in corsa di Osimhen, la sua capacità di puntare a rete da lontano".