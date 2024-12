L'editoriale di Corbo: "Serve l'acquisto di un bomber micidiale. Lukaku è questo"

vedi letture

"Sarà importante l’acquisto di un micidiale bomber. In attesa che si decida il destino di Osimhen, che nessuno ha provato a trattenere". Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Il caso Osimhen ha sfalsato i tempi, è rimasto chi doveva essere ceduto, non tutti i ruoli sono stati coperti da adeguate riserve. Le pressioni di Conte per ottenere Lukaku hanno creato un’attesa smodata sui gol dell'’attaccante. Lukaku è questo. A 31 anni, dopo i 13 gol per la Roma, con gli attuali sei è in perfetta media. Si è sempre impegnato. Apprezzato il suo stile. Si può discutere solo sul costo.

Trenta milioni per un giocatore che il 6 maggio compie 32 anni possono sembrare eccessivi. Il capocannoniere Retegui è costato 24 all’Atalanta. Ma l’affare del Chelsea si giustifica con i tempi concitati del Napoli dopo le sberle di Verona".