L'editoriale di Corbo su Repubblica: "Manolas e Maksimovic sembrano due turisti per caso a Genova"

"Manolas e Maksimovic, al centro di una difesa privata dal Covid del gigante che risolva quasi tutto e quasi sempre, sembrano due turisti per caso a Genova". Scrive così Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel fondo scritto per l'edizione odierna de La Repubblica: "Un nuovo Koulibaly non s’inventa. Non va meglio sulle corsie esterne, perché Di Lorenzo sulla destra non copre e non è perentorio nelle proposte. E non si collega con Politano, più concreto nella ripresa. Elmas non aiuta, Demme non riesce a costruire o lo fa con difficoltà. Zielinski dopo la partita da superstar con Fiorentina e Cagliari non è più riemerso, come travolto da un successo non suo".