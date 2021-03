L'editoriale di Repubblica: "Fonseca piace ad ADL? Gattuso vince il confronto per la panchina"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo ha commentato così la sfida del Napoli contro la Roma: "Una perfida voce si insinua negli ultimi giorni. Ad Aurelio De Laurentiis piace Paulo Fonseca, ma il calcio cinico e non baro fa vincere a Gattuso il confronto segreto per la panchina del futuro. Si è ballato con questo imbarazzante motivo di sottofondo. Con Roma e Napoli convocate per tentare il salto su uno degli ultimi treni in partenza ieri. A Torino quello per lo scudetto l’ha preso senza giocare l’Inter, e l’ha perso la Juve, rassegnata ormai a processi che un tempo superava con consumata malizia, dicano quel che vogliono, noi intanto vinciamo. Non è più così, come i sogni invecchiano anche i campioni. L’ha afferrato a Firenze il Milan appena bruciato dal Napoli, ed è tornato in corsa infiammando con l’Atalanta una eccitante volata per la Champions, che vale un bancomat da 40 milioni in su. Avanti Napoli, può provarci.do. E saluta dal finestrino il più triste Fonseca".