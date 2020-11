L'editoriale di Sconcerti: "Il Milan domina un campionato che si sta normalizzando"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Il Milan domina un campionato che si sta normalizzando. Non ci sono più 8 grandi squadre. Escono Atalanta e Lazio, arrivate a 3 sconfitte su 9 gare, si ferma il Sassuolo, prende 4 gol la Roma che in 3 scontri diretti ha fatto solo 2 punti. Restano imbattute solo Milan e Juve ma con una differenza: il Milan è squadra definita, che gioca con 13 giocatori stabili, rinforzata in estate ma inventata prima, mentre della Juve nessuno conosce ancora la vera formazione. Il Milan gioca con 2 centrocampisti, la Juve ne usa 4, l’Inter anche 6. Il Milan non è una squadra formidabile, ma è la migliore in questo autunno del mondo che è come il calcio di oggi, non determinabile".