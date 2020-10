L'editoriale di Scozzafava sul CdM: "Il vizio atavico di procedere a passo di gambero"

"Comanda e soccombre: il vizio atavico di procedere a passo di gambero". E' questo il titolo dell'editoriale scritto da Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, sullo stesso quotidiano. Eccone uno stralcio: "Il virus ha rappresentato per gli avversari la forza in più per dare il cento per cento, ma possibile che il Napoli non ne avesse alcuna? Forse ha sottovalutato. L’Europa non è la Champions, ma una vetrina importante. Motivazioni o maturità? Questo è il dilemma atavico, che si è riproposto ieri dopo la prestazione perfetta di domenica scorsa contro l’Atalanta. É ora che il Napoli superi l’andatura a «passo di gambero»".