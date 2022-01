L'emergenza sta per finire? Spalletti può ritrovare quattro pezzi col Bologna

L'emergenza in casa Napoli sta per finire. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come Spalletti potrebbe recuperare altri tre elementi in vista della trasferta di Bologna. Ieri il tampone di Lozano è risultato negativo al Covid e oggi sarà di nuovo a Napoli: potrebbe andare in panchina domani contro la Fiorentina. Oggi si saprà se anche i tamponi di Malcuit e Mario Rui saranno negativo, così da rivederli per la sfida di Bologna.