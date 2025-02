L'incredibile ipotesi del Cds: "6 squadre in 10 punti se vincono Lazio e Juve!"

vedi letture

Divertiamoci immaginando questo scenario, scrive quest'oggi Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport: oggi la Lazio batte il Napoli e l’Atalanta batte il Cagliari, domani la Juventus batte l’Inter e la Fiorentina batte il Como. Classifica: Napoli 55, Inter 54, Atalanta 53, Lazio 48, Juventus 46, Fiorentina 45. Sei squadre in 10 punti a 13 giornate dalla fine:

"Potrebbe succedere di tutto. Realisticamente non è facile che accada, ma in questo fine settimana di fuoco che si apre proprio con Lazio-Napoli niente va escluso. Per impedire il riavvicinamento e l’eventuale allargamento alla corsa per lo scudetto, nel tardo pomeriggio di oggi il Napoli dovrà prendersi la rivincita sulla Lazio che in questa stagione ha già battuto la squadra di Conte per due volte".