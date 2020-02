L'incredibile moviola di Tuttosport: "Alla Juve manca un terzo rigore, i primi due c'erano"

"I rigori ci stanno. Igor blocco su CR7". Tuttosport titola così la propria moviola sulla discussa direzione arbitrale di Juventus-Fiorentina. Tre gli episodi da rivedere, scrive il quotidiano: il primo è il contatto Igor-Cristiano Ronaldo, non sanzionato da Pasqua con il penalty, ma il VAR sarebbe dovuto intervenire. Ineccepibile il primo per mani di Pezzella, per quanto riguarda il secondo (Ceccherini su Bentancur) è decisivo il braccio del difensore viola: decisione discutibile, ma che può anche starci. Il VAR, in questo caso, poteva intervenire soltanto sul punto del fallo, non sul contatto già giudicato dall'arbitro di campo.