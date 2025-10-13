Libero - Gattuso ha capito che la malattia della Nazionale era la presunzione

vedi letture

Gattuso ha capito che la malattia della Nazionale, a tutti i livelli, era la presunzione. Così il quotidiano Libero esalta l'operato del nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra: "La convinzione che siamo l’Italia, abbiamo quattro stelline sul petto e quindi al Mondiale ci andiamo. Era dai tempi di Conte che non c’era un ct che evitava frasi fatte o paroloni.

In vista degli spareggi, infatti, bisogna avere l’umiltà di capire che il nostro livello è quello di Ucraina, Albania, Romania, Serbia, Austria, Svizzera, Croazia, Polonia, Scozia,Ungheria. Siamo nel mucchio di chi deve guadagnarsi la qualificazione giocando ogni singola partita come se fosse l’ultima. Ora finalmente iniziano a essere tutti consapevoli- giocatori in primis, ma anche dirigenti federali, media e addetti ai lavori – che le partite vanno giocate perché l’Italia non è più un top-club nazionale".