Finalmente McTominay: il gol mancava da ben 50 giorni
Scott McTominay con la maglia della sua nazionale ha ritrovato il gol 50 giorni esatti dopo quello realizzato in maglia Napoli, all'esordio in campionato sul campo del Sassuolo. A ricordarlo è l'edizione odierna de Il Mattino: "Il diavolo veste blu: non più la maglia del Manchester United ma quella della Scozia. McTominay festeggia la vittoria per 1-0 sulla Grecia tornando a esultare dopo un mese e mezzo di astinenza dal gol.
L’ultimo, prima di ieri, risaliva al 23 agosto al Mapei Stadium, in Serie A: con quella rete regalò al Napoli di Conte la prima vittoria del campionato. Da allora, un digiuno che sembrava non finire più" sottolinea il quotidiano.
