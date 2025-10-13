Occhio a Marianucci, Gazzetta: "Può partire titolare già col Torino"

Occhio a Marianucci, Gazzetta: "Può partire titolare già col Torino"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla voglia di rivincita dell'ex difensore dell'Empoli

"Chi ha fretta di cancellare il recente passato è Marianucci". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla voglia di rivincita dell'ex difensore dell'Empoli: "Conte lo ha lanciato titolare contro il Milan. Con la difesa in emergenza, uno stadio che ribolliva di passione con uno scontro al vertice da far tremare le gambe. E Luca ha pagato l’impatto, sverniciato da Pulisic in occasione del vantaggio rossonero.

Ma per Conte la prova di Marianucci era stata comunque positiva nel complesso e la fiducia non manca. E poi il ragazzo sta crescendo, allenamento dopo allenamento. Non è in lista Champions, e questo lo rende un serio candidato per una maglia già con il Torino, oltre che a Lecce se non dovesse recuperare Rrahmani”, anticipa il quotidiano.