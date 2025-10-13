Lang, Gazzetta: "Conte pretende di più, vuole rivederlo ai livelli del Psv"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento di Noa Lang, esterno del Napoli ancora alla ricerca della giusta continuità. Il quotidiano sottolinea come la scelta di Antonio Conte di affidarsi al 4-1-4-1 non abbia agevolato l’inserimento dell’olandese, che fatica a ritagliarsi spazio nelle rotazioni.

Eppure, i numeri con cui si è presentato non erano affatto banali: dieci presenze, due gol e due assist, uno dei quali decisivo per l’eliminazione della Juventus agli spareggi. Un impatto importante, ma Conte pretende di più. Il tecnico si aspetta di rivedere in Lang quelle accelerazioni e quei colpi che lo scorso anno avevano trascinato il PSV Eindhoven al titolo in Eredivisie, con 11 gol e 10 assist in stagione.