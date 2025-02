L'Olimpico aspetta il Napoli: il dato della prevendita per domani

Cresce l’attesa per il big-match di domani all'Olimpico tra la Lazio e il Napoli: il dato sui tagliandi venduti rispecchia a pieno l’atmosfera che si respira nella Capitale sponda biancoceleste. Il dato è in continua crescita e alla vigilia della partita, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono già sicure le 39.000 presenze. Ai 29.036 abbonati si sono aggiunti 10.000 tagliandi.

Una cornice importante per una sfida d’alta classifica e non si esclude che il dato possa crescere ancora e arrivare a toccare la soglia dei 45.000 spettatori. Tra questi, va specificato, anche i tifosi azzurri tranne quelli residenti in Campania per i quali è stata vietata la vendita.