L'operazione non ferma ADL: è volato a Madrid per star vicino alla squadra

Aurelio De Laurentiis vuole mostrare la sua vicinanza alla squadra per la sfida di Champions con il Real Madrid. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Gli azzurri dovranno contare però soprattutto sulle loro forze e sulla spinta dei 5 mila tifosi al seguito, alla cui testa nonostante la recente operazione al menisco è pronto a mettersi Aurelio De Laurentiis. La posta in palio stasera sono gli ottavi di finale, la scalata dell’Everest significa invece riscrivere la storia e per Walter Mazzarri sarebbe una favola nella favola, a 4277 giorni dalla sua ultima panchina in Champions League. Chissà se è un segno del destino".