L'uomo in più: Osimhen sarà in campo contro la Juve

"Osimhen, l'uomo in più: accolto il ricorso del Napoli, sarà in campo con la Juve". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino, che dedica spazio alla decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, che ha accolto il ricorso presentato dal Napoli, dimezzando la squalifica dell'attaccante nigeriano. L'ex Lille sarà così a disposizione per la sfida di sabato contro la Juve.