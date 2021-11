La grande sorpresa è Rrahmani: da Udine a Udine, ora è titolare inamovibile

Da Udine a Udine. La scorsa stagione l'errore che è valso la bocciatura di Rino Gattuso, quest'anno un'ottima prestazione con cui s'è conquistato la promozione a titolare inamovibile. Amir Rrahmani è sbocciato e ne scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"La sorpresa si chiama Amir Rrahmani, 28 anni il prossimo febbraio, titolare ormai dalla quarta giornata, un’eredità lasciatagli da Manolas e custodita gelosamente nel bimestre successivo: da quella sera, a Udine, lo stadio che un anno fa l’aveva «bocciato» per un errore umano e però gigantesco, sempre titolare in campionato, una panchina (per turnover) in Europa League e una presenza sempre affidabile con Koulibaly, divenuto il socio con il quale attrezzare la controffensiva".