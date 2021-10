La Gazzetta (di Cairo): "Il Torino ha fatto vedere gli spiritelli al Napoli"

"Osimhen riesce a sfruttare di testa in mezzo all’area un pallone spiovente schizzato fuori da una carambola più unica che rara: Lukic allontana di forza colpendo la schiena di Elmas, la quale schiena fornisce il più delizioso degli assist". Così racconta La Gazzetta dello Sport, di cui Urbano Cairo è editore, la rete che ha permesso al Napoli di sconfiggere i granata al Maradona.

Molte polemiche sui social si leggono sull'atteggiamento della rosea, che pare voglia in qualche modo ricondurre alla semplice sfortuna il ko dei granata: "Il Napoli vestito da Halloween (divisa speciale per la ricorrenza ottobrina) non ha insomma messo paura al Toro e anzi gli spiritelli li hanno visti in diverse occasioni i tifosi di casa. E la difesa a cinque adottata nel recupero da Spalletti la dice lunga sulla tensione esistente sulla panchina azzurra. La capolista prima del gol non ha costruito molto dalle parti di Vanja Milinkovic" scrive il quotidiano..