"La Juve potrebbe aspettare Milik a parametro zero": il retroscena della Gazzetta

Grandi manovre in casa Juventus con il cambio di allenatore dopo l'esonero di Maurizio Sarri. La dirigenza si sta confrontando con Andrea Pirlo, che ha confermato il gradimento per Arek Milik per il quale, però, il Napoli continua a non smuoversi dalla richiesta iniziale di 40 milioni.

Così, spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club bianconero si sta muovendo anche su altre piste e sta valutando la possibilità di attendere la naturale scadenza del contratto di Milik e far slittare lo sbarco a Torino nel 2021, ovviamente a parametro zero.