La missione di Conte: diventare il primo del Sud a vincere con una squadra del Sud

vedi letture

"Antonio Conte sta coltivando una missione sommersa: diventare il primo allenatore originario del Sud a far trionfare una squadra del Sud". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nel mondo globalizzato, insofferente ai confini nazionali, un’osservazione di questo tipo può suonare anacronistica, se non addirittura scivolosa.

E invece sarebbe una prima volta non banale che andrebbe a frantumare un pregiudizio antico e ingeneroso: che in una piazza calda, istintiva ed entusiasta come quella di Napoli, fosse necessaria una guida gelida, cerebrale, rigorosa, precettata al Nord, per compensare la dispersiva euforia di casa e vincere qualcosa d’importante. Come se disciplina e lavoro duro fossero solo merce d’importazione, mentre splendidi eroi olimpici come Mennea e gli Abbagnale hanno dimostrato il contrario".