La moviola del CdS: "Sozza salvato da Abisso, s'era perso il rigore su Kvara"

Così titola il Corriere dello Sport sulla moviola di Napoli-Inter, con il quotidiano che assegna un 5,5 in pagella al direttore di gara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro Sozza si perde il rigore del 2-1: lo salva Abisso dalla postazione Var. Così titola il Corriere dello Sport sulla moviola di Napoli-Inter, con il quotidiano che assegna un 5,5 in pagella al direttore di gara ed un 6,5 al Var: "Sul piano disciplinare gara facile ma Sozza si perde un rigore: lo salva il Var. Al 13’ st Juan Jesus colpisce il piede di Azmoun, intervenuto prima sul pallone: Sozza concede subito il penalty e il Var conferma.

Al 35’ st Renato Sanches entra sulla gamba destra di Kvara: Sozza non fischia, Abisso lo salva perché il fallo c’è ed è anche dentro l’area. Il guardalinee Bercigli alza la bandierina sul gol di Abraham che invece è tenuto in gioco dal tacco di Juan Jesus: il Var fa la cosa giusta, ancora" si legge sul quotidiano in edicola.