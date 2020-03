La moviola della Gazzetta: "Bremer-Milik, nessun fallo. Mani Izzo, la valutazione di Mariani"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo la Moviola di Napoli-Torino. Alla mezz'ora Bremer e Milik vanno giù in area: non sembra esserci contatto falloso del granata, visto che entrambi vanno a terra nel tentativo di prendere il pallone, ma è un errore fischiare fallo del polacco invece di lasciar correre. Al minuto numero 62' Izzo tocca il pallone con il braccio in area su cross di Zielinski: Mariani è vicino e lascia giocare, valutando che l'arto del granata, seppur aperto, è naturale rispetto alla dinamica in caduta.