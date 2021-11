La moviola della Gazzetta: "Dubbi sul rosso a Koulibaly"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna propone la moviola di Salernitana-Napoli. Questo ciò che scrive il quotidiano sulla direzione di Michael Fabbri: "Due episodi chiave nella gara. Al 70’, con il Napoli già in vantaggio, Kastanos entra in malo modo su Anguissa. L’arbitro Fabbri estrae il cartellino giallo, ma il VAR Banti lo invita giustamente a rivedere il fallo al monitor: l’intervento è da rosso, perché il centrocampista della Salernitana va con la gamba tesa e i tacchetti in avanti sulla parte alta della caviglia del mediano azzurro. Fabbri si corregge dopo l’on field review e i padroni di casa restano in dieci uomini.

Al 77’, però, si torna in parità numerica, perché il fischietto di Ravenna espelle Koulibaly per aver impedito una chiara occasione da gol a Simy sul passaggio di Ribery. Poco da discutere sul fischio (il senegalese tira per la maglia), un po’ di più sul colore del cartellino: Simy poteva guadagnare il possesso della palla senza il fallo di Koulibaly? Forse sì, forse no. E per questo il VAR mantiene la decisione dell’arbitro in campo".

In generale il giudizio che viene dato alla gara di Fabbri non è del tutto positivo e corrisponde ad un 5,5 perché mancano fischi e cartellini nella gestione della gara. In più nell'episodio del rosso a Kastanos è aiutato dal VAR, quello a Koulibaly è dubbio.