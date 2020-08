La moviola di Gazzetta: "Disastro Cakir! Gol di Lenglet irregolare, quello di Messi no"

Pessima serata al Camp Nou per l'arbitro Cüneyt Çakır. La consueta moviola de La Gazzetta dello Sport analizza tutti gli episodi della sfida fra Barcellona e Napoli, con l'arbitro turco che sbaglia tutto quello che può sbagliare con la complicità del VAR: "L’1-0 del Barcellona arriva grazie a Lenglet che spinge però Demme: l’impressione è che Cakir avrebbe dovuto annullare il gol, ma dalla regia non sono di questa idea e lui non va a controllare. Non c’è traccia invece del tocco di mano che il Var ravvisa sulla spettacolare giocata di Messi per il 3-0. Il fallo di Koulibaly su Messi è talmente netto che non avrebbe bisogno del check del VAR. Dopo 5 minuti di attesa l'arbitro va a rivedere l'azione al monitor e concede il penalty. Giusto il rigore per il Napoli: Rakitic è nettamente in ritardo su Mertens, che viene abbatturo. Nella ripresa sbaglia nell'unico episodio dubbio: Koulibaly ferma Suarez in maniera ruvida e l’arbitro non estrae il giallo che invece il difensore si sarebbe meritato".