La moviola di Gazzetta: "Niente rigore, è Mario Rui che cerca il contatto e tocca Scamacca"

Un solo episodio dubbio in Genoa-Napoli, all'ultimissimo minuto di gioco, in pieno recupero. Un contatto in area tra Mario Rui e Scamacca che per l'arbitro Gianluca Manganiello è regolare. Una scelta che trova la sponda de La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna analizza così attraverso la sua moviola:

"Scamacca cerca di proteggere palla e allarga un po’ il braccio sinistro, spingendo l’avversario, ma Mario Rui pare cercare molto il contatto, sbilanciandosi con il corpo in avanti. Tra l’altro, ad altezza gambe, è il portoghese a toccare sul polpaccio l’attaccante del Genoa e non il contrario. In definitiva, ci sta non concedere il rigore e di sicuro non si tratta di un chiaro ed evidente errore, tale da richiedere un intervento del Var".